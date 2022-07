Focolaio di legionella, contagi fermi a 12 ma l’area si estende anche a Gazzaniga

Una dozzina di contagiati e ancora troppo pochi indizi per identificare la causa del focolaio di legionellosi in Valle Seriana. Un focolaio che, è notizia di mercoledì, si allarga anche alla media valle, seppure con un solo isolato caso. In base ai dati a disposizione di Ats Bergamo, sono 12 le persone colpite dal batterio della legionella a partire dal 29 giugno : lunedì erano in totale 7, di Clusone e Rovetta, saliti il giorno dopo a 11, con un contagiato anche di Onore. Mercoledì mattina Ats ha però aggiunto al suo report anche un giovane di Gazzaniga , «sfuggito» al totale di martedì, visto che la segnalazione era giunta all’Agenzia di tutela della salute a tarda sera. Va da sé che in realtà la situazione sia stabile rispetto a due giorni fa, con nessun nuovo ricovero né comunicazione di diagnosi da legionellosi nella giornata di mercoledì. Inoltre il giovane, ricoverato al «Papa Giovanni» di Bergamo per altre cause e al quale è poi stata diagnosticata la legionellosi, aveva iniziato a manifestare i sintomi dell’infezione già il 30 giugno scorso .