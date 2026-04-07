Principio di incendio alla casa di riposo di Gandino: evacuato un piano, nessun ferito
I SOCCORSI. Allarme martedì mattina 7 aprile alla casa di riposo di Gandino dove si sono verificati dei problemi alle condotte di alimentazione: evacuato il primo piano per un principio di incendio. Nessun ferito.
Gandino
Momenti di apprensione nella mattinata di martedì 7 aprile a Gandino, dove è scattato l’allarme alla casa di riposo del paese, la Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro.
Secondo le prime informazioni, intorno alle 9.45 alcuni lavori in corso nell’area della struttura avrebbero causato problemi alle condotte di alimentazione, con il conseguente blocco dei motori che servono alcune attrezzature di servizio.
Evacuato il primo piano
La presenza di fumo ha reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione ordinata del primo piano e l’intervento di diverse squadre dei vigili del Fuoco.La situazione è stata riportata sotto controllo poco dopo. Restano ora da valutare con precisione i danni e gli eventuali disagi per la struttura. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Gandino.
«Tutti gli ospiti e i dipendenti sono in sicurezza - avvisano -. Si potrà accedere alla struttura solo dopo adeguate indicazioni della casa di riposo».
Il principio di incendio non ha causato feriti. l struttura ha avvisato tramite i social i familiari degli ospiti e i volontari che operano in struttura di non recarsi sul posto: «Tutti gli ospiti e i dipendenti sono in sicurezza - avvisano -. Si potrà accedere alla struttura solo dopo adeguate indicazioni della casa di riposo».
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