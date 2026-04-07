Principio di incendio alla casa di riposo di Gandino: evacuato un piano, nessun ferito

Evacuato il primo piano

La presenza di fumo ha reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione ordinata del primo piano e l’intervento di diverse squadre dei vigili del Fuoco.La situazione è stata riportata sotto controllo poco dopo. Restano ora da valutare con precisione i danni e gli eventuali disagi per la struttura. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Gandino.



