Funghi, buono finora il raccolto: «Ma proliferano anche due specie mortali»

Funghi, siamo nel pieno della stagione di raccolta. Che pare essere buona, con soddisfazione degli appassionati. Ma attenzione, tra il proliferare di saporiti porcini e mazze di tamburo, viene segnalata in questo periodo una fioritura straordinaria di due specie velenose e mortali, facilmente confondibili con funghi commestibili abbastanza simili.

Le due specie di funghi mortali

Si tratta della Amanita phalloides, confondibile con le Russule verdi; quindi il velenoso e mortale Cortinarius orellanoides (che è stato trovato anche a gruppi), da non confondere con la commestibile Armillaria mellea. Altra situazione pericolosa quella del Tylopilus felleus, il cosiddetto Porcino amaro (o del fiele), amarissimo, immangiabile e tossico. Basta un solo esemplare mischiato ad altri commestibili per rendere il piatto insopportabile.

«Si può facilmente confondere con il porcino buono, i “fioroni” - dice Pierino Bigoni, presidente del gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna -. Come per l’Amanita phalloides e il Cortinarius abbiamo notato una grande fioritura. Una persona ce ne ha portati esemplari per due chilogrammi. Occorre quindi molta attenzione».

(Foto di Il velenoso e mortale Cortinarius orellanoides)

Dove fare controllare i funghi raccolti

Ma dove far controllare la commestibilità dei funghi raccolti? «Come gruppo micologico - continua Bigoni - possiamo solo verificare e dare consigli ma non la commestibilità che è di competenza dell’Ats». Servizio che nella nostra provincia partirà dal 17 agosto e proseguirà fino a novembre in via Borgo Palazzo 130 a Bergamo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, (telefono 035.2270499/317); dal 28 agosto a Trescore, all’Ufficio di sanità pubblica di via Ospedale 38, il lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 15,30 (telefono 035.385134/332); a Treviglio, all’Ufficio di Sanità pubblica di via San Giovanni Bosco 3, dal 4 settembre al 20 novembre, il lunedì dalle 10 alle 12. Per accedere al servizio è necessario prenotare.

Quanto alla raccolta occorre fare attenzione ai Comuni in cui è necessario un ticket. In Valle Brembana è la Comunità montana a regolamentare la raccolta in 28 Comuni (da San Giovanni Bianco-Val Serina fino all’alta valle) con giornaliero di dieci euro e settimanale di 20. Sul sito della Comunità montana il regolamento. In Valle Seriana il tesserino è da pagare solo nei comuni di Gromo, Ardesio, Gandellino e Oltressenda Alta (unico per i quattro Comuni, giornaliero 5 euro, settimanale 10 euro), mentre nel resto del territorio la raccolta è libera.

Regole per la raccolta dei funghi