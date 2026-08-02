Funghi e natura, a Villa d’Ogna in mostra mezzo secolo di storia

Non si contano le varietà di funghi, ma anche di piante, animali e insetti, che in questi 50 anni sono passate dalla Mostra del fungo e della natura del Gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna.

«Ma neppure le vite umane salvate dalle consulenze fornite dagli esperti del sodalizio, l’unico operativo in Valle Seriana e tra i pochi della Lombardia», è stato detto nella sala consiliare del municipio durante la presentazione della prossima edizione. Sarà da sabato 8 a domenica 16 agosto, nella scuola primaria: l’inaugurazione alle 16, alla presenza delle autorità, del corpo musicale «Carlo Cremonesi» e del gruppo «Donne dell’Era e Musici» di Rovetta.

Una mostra speciale

Di sicuro sarà una Mostra del fungo e della natura speciale: «Oltre agli esemplari freschi raccolti e determinati quotidianamente dagli esperti del Gruppo – ha detto il presidente Luigi Rossi – ripercorreremo le tappe principali del nostro mezzo secolo di storia». Al lavoro ci sono il segretario tutto fare Pierino Bigoni e gli altri soci, oltre a una schiera di amici, naturalisti e artisti che collaborano o espongono le loro opere.

Angela Grignani ha presentato uno dei lavori: «Il libretto “Piccoli micologi, grandi scoperte” che racconta i funghi visti dagli alunni della scuola primaria di Piario». Grignani ha fornito anche un dato significativo dello sforzo dell’associazione nel settore didattico e divulgativo: «Ogni anno sono almeno un migliaio i bambini e i ragazzi che partecipano alle lezioni e ai laboratori di Pierino Bigoni e soci». Da parte del sindaco Luca Pendezza e del presidente di PromoSerio Marco Migliorati (la Mostra rientra tra le iniziative del circuito «Territori in Luce...» sostenute da un bando della Regione), quindi, non potevano che arrivare parole di grande soddisfazione. «Lo spirito della Mostra – ha detto il primo cittadino – è rimasto quello delle origini, nel 1976: educare al rispetto, far conoscere le meraviglie nascoste dei funghi e ricordarci che la natura è la nostra casa, da proteggere e conservare alle generazioni future».