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Cronaca / Valle Seriana Martedì 22 Settembre 2026

Funivia Albino-Selvino, la Regione stanzia 93mila euro per la messa in sicurezza

TRASPORTI. Per la realizzazione di una barriera paramassi a protezione di un pilone, condizione necessaria per la riapertura.

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Redazione Web
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Funivia Albino-Selvino, la Regione stanzia 93mila euro per la messa in sicurezza
La funivia Albino-Selvino
(Foto di Colleoni)

Albino

Con una delibera di Giunta, Regione Lombardia ha stanziato 93mila euro per la messa in sicurezza della funivia che collega Albino e Selvino. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera paramassi, così da poter riattivare il servizio.

Nello specifico, la struttura sarà installata a protezione del pilone 2, indispensabile per mitigare il rischio legato a frane e valanghe. Un intervento resosi necessario dopo gli approfondimenti tecnici richiesti nell’ambito delle verifiche condotte sull’impianto: il nuovo parere di immunità da frane e valanghe ha indicato l’installazione della barriera come condizione necessaria per la rimessa in esercizio della funivia.

«Infrastruttura strategica»

Soddisfatto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia: «Interveniamo tempestivamente per rispondere a una necessità emersa durante le attività di verifica e manutenzione dell’impianto. La funivia Albino-Selvino rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per i collegamenti tra la Valle Seriana e l’altopiano di Selvino. L’obiettivo di Regione Lombardia è garantire la piena sicurezza dell’impianto e consentire la ripresa del servizio nelle migliori condizioni possibili, assicurando a cittadini, pendolari e turisti un collegamento efficiente e affidabile».

Il finanziamento si aggiunge ai 165mila euro già destinati alla funivia Albino-Selvino per il 2026 e il 2027, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle stazioni di monte e di valle della funivia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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