Funivia Albino-Selvino, la Regione stanzia 93mila euro per la messa in sicurezza
TRASPORTI. Per la realizzazione di una barriera paramassi a protezione di un pilone, condizione necessaria per la riapertura.Lettura meno di un minuto.
Albino
Con una delibera di Giunta, Regione Lombardia ha stanziato 93mila euro per la messa in sicurezza della funivia che collega Albino e Selvino. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera paramassi, così da poter riattivare il servizio.
Nello specifico, la struttura sarà installata a protezione del pilone 2, indispensabile per mitigare il rischio legato a frane e valanghe. Un intervento resosi necessario dopo gli approfondimenti tecnici richiesti nell’ambito delle verifiche condotte sull’impianto: il nuovo parere di immunità da frane e valanghe ha indicato l’installazione della barriera come condizione necessaria per la rimessa in esercizio della funivia.
«Infrastruttura strategica»
Soddisfatto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia: «Interveniamo tempestivamente per rispondere a una necessità emersa durante le attività di verifica e manutenzione dell’impianto. La funivia Albino-Selvino rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per i collegamenti tra la Valle Seriana e l’altopiano di Selvino. L’obiettivo di Regione Lombardia è garantire la piena sicurezza dell’impianto e consentire la ripresa del servizio nelle migliori condizioni possibili, assicurando a cittadini, pendolari e turisti un collegamento efficiente e affidabile».
Il finanziamento si aggiunge ai 165mila euro già destinati alla funivia Albino-Selvino per il 2026 e il 2027, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle stazioni di monte e di valle della funivia.
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