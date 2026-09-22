Funivia Albino-Selvino, la Regione stanzia 93mila euro per la messa in sicurezza

Nello specifico, la struttura sarà installata a protezione del pilone 2, indispensabile per mitigare il rischio legato a frane e valanghe. Un intervento resosi necessario dopo gli approfondimenti tecnici richiesti nell’ambito delle verifiche condotte sull’impianto: il nuovo parere di immunità da frane e valanghe ha indicato l’installazione della barriera come condizione necessaria per la rimessa in esercizio della funivia.

«Infrastruttura strategica»

Soddisfatto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia: «Interveniamo tempestivamente per rispondere a una necessità emersa durante le attività di verifica e manutenzione dell’impianto. La funivia Albino-Selvino rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per i collegamenti tra la Valle Seriana e l’altopiano di Selvino. L’obiettivo di Regione Lombardia è garantire la piena sicurezza dell’impianto e consentire la ripresa del servizio nelle migliori condizioni possibili, assicurando a cittadini, pendolari e turisti un collegamento efficiente e affidabile».