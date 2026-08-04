Funivia Albino-Selvino, riapertura rinviata: serve una barriera paramassi
IL CANTIERE. La manutenzione ordinaria è conclusa, ma una prescrizione della Regione impone la realizzazione e il collaudo di una barriera paramassi prima del via libera. Resta attivo il servizio sostitutivo con autobus.Lettura meno di un minuto.
Slitta di quattro-sei settimane la riapertura della funivia Albino-Selvino. L’impianto, chiuso al termine dell’anno scolastico per la consueta manutenzione annuale, dovrà attendere un ulteriore intervento di messa in sicurezza richiesto dalla Regione Lombardia prima di poter tornare in servizio.
I lavori di manutenzione ordinaria sono già stati completati, ma nel corso degli approfondimenti tecnici e geologici legati al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio è emersa la necessità di realizzare una barriera paramassi in prossimità di un pilone. La prescrizione è contenuta nel parere geologico rilasciato dalla Regione il 31 luglio e prevede la costruzione e il successivo collaudo dell’opera prima del via libera definitivo alla riapertura. Nel frattempo resterà attivo il servizio sostitutivo con autobus tra Albino e Selvino.
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