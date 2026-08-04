Funivia Albino-Selvino, riapertura rinviata: serve una barriera paramassi

I lavori di manutenzione ordinaria sono già stati completati, ma nel corso degli approfondimenti tecnici e geologici legati al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio è emersa la necessità di realizzare una barriera paramassi in prossimità di un pilone. La prescrizione è contenuta nel parere geologico rilasciato dalla Regione il 31 luglio e prevede la costruzione e il successivo collaudo dell’opera prima del via libera definitivo alla riapertura. Nel frattempo resterà attivo il servizio sostitutivo con autobus tra Albino e Selvino.