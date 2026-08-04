Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Martedì 04 Agosto 2026

Funivia Albino-Selvino, riapertura rinviata: serve una barriera paramassi

IL CANTIERE. La manutenzione ordinaria è conclusa, ma una prescrizione della Regione impone la realizzazione e il collaudo di una barriera paramassi prima del via libera. Resta attivo il servizio sostitutivo con autobus.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Funivia Albino-Selvino, riapertura rinviata: serve una barriera paramassi
La funivia Albino-Selvino
(Foto di Agazzi)

Slitta di quattro-sei settimane la riapertura della funivia Albino-Selvino. L’impianto, chiuso al termine dell’anno scolastico per la consueta manutenzione annuale, dovrà attendere un ulteriore intervento di messa in sicurezza richiesto dalla Regione Lombardia prima di poter tornare in servizio.

I lavori di manutenzione ordinaria sono già stati completati, ma nel corso degli approfondimenti tecnici e geologici legati al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio è emersa la necessità di realizzare una barriera paramassi in prossimità di un pilone. La prescrizione è contenuta nel parere geologico rilasciato dalla Regione il 31 luglio e prevede la costruzione e il successivo collaudo dell’opera prima del via libera definitivo alla riapertura. Nel frattempo resterà attivo il servizio sostitutivo con autobus tra Albino e Selvino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Biblioteche, musei
Arte, cultura, intrattenimento
Scienza, Tecnologia
Regioni
Politica
regione lombardia