Furto alla pista di enduro di Ponte Nossa. Rubate le mini moto dei corsi per bambini

«La delusione è tanta»

In particolare, è stata rubata l’attrezzatura utilizzata nei corsi destinati ai bambini che ora non potranno proseguire: «In questi corsi ci credevo davvero. Ho investito energie, tempo e cuore per creare qualcosa di bello, educativo e sano per chi ama questo sport. Purtroppo, dopo quanto accaduto, i corsi che avevamo programmato non potranno più essere svolti. Fa male pensare che qualcuno abbia distrutto con leggerezza il lavoro e l’impegno di tante persone. Chi frequenta la pista sa quanto impegno ci sia dietro: volontariato, passione e tanta voglia di dare un’opportunità ai più piccoli. Con questo post voglio anche sensibilizzare tutti: queste realtà sportive vivono grazie all’aiuto, al rispetto e al sostegno delle persone. Se qualcuno ha visto qualcosa o può darci una mano in qualsiasi modo, anche solo condividendo questo messaggio, gliene saremo davvero grati. La delusione è tanta. Ma ancora di più è la tristezza nel vedere spegnersi, almeno per ora, un progetto in cui credevamo davvero».