Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 15 Maggio 2026

Furto alla pista di enduro di Ponte Nossa. Rubate le mini moto dei corsi per bambini

IL COLPO. «Le attività che avevamo programmato non potranno più essere svolti», racconta con amarezza il presidente del Moto club.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Furto alla pista di enduro di Ponte Nossa. Rubate le mini moto dei corsi per bambini
La sede messa a soqquadro

Ponte Nossa

Cinque mini moto utilizzate nei corsi per bambini, una per adulti, oltre ad attrezzatura, abbigliamento, cibo e bevande. È il bottino - di circa 80mila euro - del colpo messo a segno da alcuni malviventi ai danni della pista di enduro «Scalvina» di Ponte Nossa.

Furto alla pista di enduro di Ponte Nossa. Rubate le mini moto dei corsi per bambini
Rubati anche cibo e bevande

Lo racconta sui social Andrea Bosio, presidente del Moto club M. G., che gestisce la pista: «Non è solo il danno economico a fare male, ma l’amarezza di vedere colpiti sacrifici, tempo e passione messi ogni giorno per far crescere i bambini e i ragazzi della pista».

«La delusione è tanta»

In particolare, è stata rubata l’attrezzatura utilizzata nei corsi destinati ai bambini che ora non potranno proseguire: «In questi corsi ci credevo davvero. Ho investito energie, tempo e cuore per creare qualcosa di bello, educativo e sano per chi ama questo sport. Purtroppo, dopo quanto accaduto, i corsi che avevamo programmato non potranno più essere svolti. Fa male pensare che qualcuno abbia distrutto con leggerezza il lavoro e l’impegno di tante persone. Chi frequenta la pista sa quanto impegno ci sia dietro: volontariato, passione e tanta voglia di dare un’opportunità ai più piccoli. Con questo post voglio anche sensibilizzare tutti: queste realtà sportive vivono grazie all’aiuto, al rispetto e al sostegno delle persone. Se qualcuno ha visto qualcosa o può darci una mano in qualsiasi modo, anche solo condividendo questo messaggio, gliene saremo davvero grati. La delusione è tanta. Ma ancora di più è la tristezza nel vedere spegnersi, almeno per ora, un progetto in cui credevamo davvero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte Nossa
Andrea Bosio
Moto Club
Scalvina
enduro