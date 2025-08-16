Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 16 Agosto 2025

Gandellino, escursionista di 62 anni cade nel bosco: ricoverato al Papa Giovanni

I SOCCORSI. Tre interventi in un’ora per il Soccorso alpino: a Valgoglio un uomo di 61 anni punto da un animale. Un 50enne trasportato al Papa Giovanni dopo una caduta nei pressi del Pizzo del Diavolo il 16 agosto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’intervento dell’elisoccorso a Gandellino: salvato un uomo di 62 anni ferito nel bosco
L’intervento dell’elisoccorso a Gandellino: salvato un uomo di 62 anni ferito nel bosco
(Foto di Fronzi)

Giornata intensa, quella di sabato 16 agosto, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, chiamati a tre interventi nel giro di poche ore.

L’intervento a Gandellino

Verso mezzogiorno l’allarme è scattato a Gandellino, in Val Famada, a circa 1.200 metri di quota: un uomo di 62 anni è caduto nel bosco, in una zona particolarmente fitta e impervia. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Bergamo, che ha richiesto il supporto di due tecnici, imbarcati a Valbondione con il materiale necessario per la movimentazione in sicurezza. Le operazioni sono state complesse per la difficoltà del terreno: gli specialisti hanno collaborato al condizionamento e all’evacuazione del ferito, mentre altri cinque soccorritori erano pronti in piazzola a dare supporto. L’elicottero è atterrato nei pressi della chiesa di Gandellino, mentre nelle prime fasi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con due mezzi e il Saf, data la possibilità che l’evacuazione non potesse essere portata a termine solo per via aerea.

Gli altri due episodi

Il primo allarme della giornata era arrivato poco prima delle 11.30 a Valgoglio, a circa 800 metri di quota, per un uomo di 61 anni punto da un animale. Attivato l’elisoccorso di Como di Areu, con il supporto di due tecnici del Centro operativo di Clusone e due della Stazione di Valbondione: il ferito è stato preso in carico e trasportato in ospedale.

Pochi minuti dopo, un terzo intervento ha riguardato un uomo di 50 anni precipitato sul territorio di Valbondione, a circa 100 metri dalla vetta del Pizzo del Diavolo. Sul posto l’elisoccorso di Milano, mentre quattro tecnici del Cnsas si sono portati in piazzola a Valbondione. L’uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Bergamo
Clusone
Como
Gandellino
Valgoglio
Disastri, Incidenti