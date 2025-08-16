Gandellino, escursionista di 62 anni cade nel bosco: ricoverato al Papa Giovanni

L’intervento a Gandellino

Verso mezzogiorno l’allarme è scattato a Gandellino, in Val Famada, a circa 1.200 metri di quota: un uomo di 62 anni è caduto nel bosco, in una zona particolarmente fitta e impervia. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Bergamo, che ha richiesto il supporto di due tecnici, imbarcati a Valbondione con il materiale necessario per la movimentazione in sicurezza. Le operazioni sono state complesse per la difficoltà del terreno: gli specialisti hanno collaborato al condizionamento e all’evacuazione del ferito, mentre altri cinque soccorritori erano pronti in piazzola a dare supporto. L’elicottero è atterrato nei pressi della chiesa di Gandellino, mentre nelle prime fasi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con due mezzi e il Saf, data la possibilità che l’evacuazione non potesse essere portata a termine solo per via aerea.