Sabato 16 Agosto 2025
Gandellino, escursionista di 62 anni cade nel bosco: ricoverato al Papa Giovanni
I SOCCORSI. Tre interventi in un’ora per il Soccorso alpino: a Valgoglio un uomo di 61 anni punto da un animale. Un 50enne trasportato al Papa Giovanni dopo una caduta nei pressi del Pizzo del Diavolo il 16 agosto.
Giornata intensa, quella di sabato 16 agosto, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, chiamati a tre interventi nel giro di poche ore.
L’intervento a Gandellino
Verso mezzogiorno l’allarme è scattato a Gandellino, in Val Famada, a circa 1.200 metri di quota: un uomo di 62 anni è caduto nel bosco, in una zona particolarmente fitta e impervia. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Bergamo, che ha richiesto il supporto di due tecnici, imbarcati a Valbondione con il materiale necessario per la movimentazione in sicurezza. Le operazioni sono state complesse per la difficoltà del terreno: gli specialisti hanno collaborato al condizionamento e all’evacuazione del ferito, mentre altri cinque soccorritori erano pronti in piazzola a dare supporto. L’elicottero è atterrato nei pressi della chiesa di Gandellino, mentre nelle prime fasi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con due mezzi e il Saf, data la possibilità che l’evacuazione non potesse essere portata a termine solo per via aerea.
Gli altri due episodi
Il primo allarme della giornata era arrivato poco prima delle 11.30 a Valgoglio, a circa 800 metri di quota, per un uomo di 61 anni punto da un animale. Attivato l’elisoccorso di Como di Areu, con il supporto di due tecnici del Centro operativo di Clusone e due della Stazione di Valbondione: il ferito è stato preso in carico e trasportato in ospedale.
Pochi minuti dopo, un terzo intervento ha riguardato un uomo di 50 anni precipitato sul territorio di Valbondione, a circa 100 metri dalla vetta del Pizzo del Diavolo. Sul posto l’elisoccorso di Milano, mentre quattro tecnici del Cnsas si sono portati in piazzola a Valbondione. L’uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice giallo.
