Gandino, cade un albero: colpito un 83enne in scooter. E a Isola di Fondra un abete piomba sulla provinciale - Foto

Un pensionato di 83 anni è rimasto ferito in modo non grave giovedì pomeriggio, intorno alle 18, a Gandino . L’anziano stava percorrendo in scooter via Fondovalle, quando all’improvviso un albero situato in una proprietà privata è caduto e si è abbattuto sulla carreggiata. L’83enne è stato colpito e disarcionato dallo scooter. Ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Tanto che il pensionato in un primo momento non voleva farsi nemmeno portare in ospedale. In via precauzionale, vista soprattutto l’età del signore, è stata chiamata un’ambulanza con cui l’83enne è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano. Per rilevare l’incidente - decisamente fuori dalla norma - sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone.