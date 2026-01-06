Generoso e dedito alla famiglia, Gromo piange Andreino Santus

È morto lunedì 5 gennaio Andreino Santus, aveva 84 anni. Se n’è andato confortato dalla presenza della sorella Maria Rosa, dei parenti e dei quattro figli: Armando (notaio in Bergamo), Pierachille (ordinario di Malattie respiratorie all’Università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia dell’ospedale Sacco di Milano), monsignor Ivan, (segretario del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano) e don Andrea (farmacista e monaco all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, di cui è Economo generale).

Vita dedicata a lavoro e famiglia

Una vita, quella di Andreino Santus, come raccontano i suoi cari, interamente dedicata al lavoro e alla famiglia. Quarto di sei figli, dopo aver svolto il servizio militare nel Quinto Alpini, è stato assunto come operaio dall’Enel. Sposatosi con Serafina Chioda, di Valgoglio, divenne padre di quattro figli. E proprio la cura degli affetti familiari e la passione per il lavoro sono sempre stati i valori fondanti della sua vita, due elementi imprescindibili della sua quotidianità.

Corso di erboristeria e negozio

Per sostenere meglio la famiglia e i figli negli studi, quando ancora era dipendente dell’Enel, frequentò ad Urbino un corso in erboristeria, conseguendone il diploma. Insieme al dottor Giancarlo Minuscoli e a Remo Zamboni, di Songavazzo, cominciò quindi a confezionare pomate e unguenti, recandosi personalmente in montagna per la raccolta delle erbe officinali necessarie. Lasciato il lavoro all’Enel, Andreino decise quindi di aprire un’erboristeria, che ha poi sempre gestito insieme alla nipote Verusca, e in cui si vendono una nutrita serie di prodotti particolarmente apprezzati da una clientela eterogenea, proveniente non soltanto da diverse regioni italiane ma persino dall’estero. Tra le passioni di Andreino c’era anche la montagna e nelle vesti di alpino era sempre prodigo di suggerimenti nei confronti del Gruppo delle penne nere di Gromo, di cui faceva parte. Nei momenti di riposo, ad Andreino piaceva anche, di tanto in tanto, giocare alla «Morra», nelle gare organizzate dagli enti e dalle associazioni del territorio.

Sempre attento al prossimo