Genitori, maestri e volontari sfidano il caldo e ridipingono le aule

La forza del volontariato aggrega, progetta e realizza a suon di record. A Villa di Serio genitori, insegnanti e volontari, pennelli in mano, hanno di ridipinto le aule del primo piano della scuola primaria in una manciata di settimane sfidando la calura.

A lavoro ultimato le otto aule e il lungo corridoio riflettono una luminosità che richiama la natura con due tonalità di verde : da quello intenso delle foreste a quello pastello dei prati. Una scelta coloristica azzeccata per un ambiente che accoglie bambini dai 6 ai 10 anni , dove il tempo scuola è ricco di momenti interattivi, ludici e manuali. U na ventina tra genitori, maestri e volontari , imbianchini tuttofare hanno rimesso a nuovo il primo piano della scuola lavorando per due settimane. «Filo conduttore del progetto “Coloriamo la nostra scuola” è stato il tema delle attività manuali dedicato all’arte intitolato “Emozionarti … che meraviglia!” – spiega l’insegnante Silvia Borella , coordinatrice del progetto –. Un progetto mirato a migliorare la qualità ambientale e a contribuire al benessere degli alunni restituendo loro un ambiente rinnovato e più colorato con un alto valore educativo e creativo di cittadinanza attiva attraverso relazioni positive scuola-famiglia, di partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, alla cura dei beni comuni».

Un progetto condiviso con il Comune

Un progetto condiviso anche con l’amministrazione comunale, che ha acquistato tutto il materiale necessario con una spesa di circa tremila euro. «Quando ci è stata sottoposta la proposta – sottolinea il sindaco Mario Morotti – non abbiamo pensato un attimo ad accoglierla al volo; ci siamo da subito resi disponibili a comprare il materiale necessario alla realizzazione del progetto. Progetto che ha visto genitori ed insegnanti coinvolti per una finalità a favore dei nostri bambini e ragazzi e nel segno del volontariato che ritengo sia la massima espressione che una persona può dare. Sicuramente di esempio per altre iniziative che stiamo proponendo alla nostra comunità. Ringrazio tutto coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei lavori».