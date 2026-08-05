Gianfranco Schiavi, l’ultimo dono e il cordoglio unanime

È un continuo via vai di persone nella casa di via Chiesa 379, nel centro di Onore , dove tanti mazzi e composizioni di fiori accolgono chi varca il cancello per stringersi alla vedova, Ornella Brasi , ai figli Stefania, Michele (ex sindaco del paese e consigliere regionale di Fratelli d’Italia) e Valeria e al resto della famiglia. Tutti increduli di fronte alla morte, nel primo pomeriggio di domenica al rifugio Almici sul Monte Guglielmo , a Zone, di Gianfranco Schiavi , camionista di 57 anni, per un malore improvviso.

Unanime il cordoglio a tutti i livelli: amici, conoscenti e compaesani, ma pure amministratori pubblici e politici, stretti al consigliere regionale Michele Schiavi e alla sua famiglia. Di ogni schieramento, compresi gli esponenti bergamaschi al Pirellone del Partito democratico Davide Casati e Jacopo Scandella: «A nome nostro e dei colleghi del Gruppo Pd in Regione Lombardia – è la loro dichiarazione – esprimiamo il più sincero cordoglio a Michele Schiavi per l’improvvisa scomparsa del padre. Desideriamo far giungere a lui e a tutta la sua famiglia la nostra vicinanza, unendoci con partecipazione al lutto».