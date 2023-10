Giornata del trekking urbano: Clusone tra le 101 cittadine da scoprire in Italia

Dalla tivù alle visite

Un’iniziativa che, alla prima edizione per Clusone e alla 20esima per i promotori (Comune di Siena e Associazione Nazionale Guide Turistiche ) è stata una nuova occasione di promozione del territorio che solo lunedì 30 ottobre è stato protagonista di uno speciale di Geo , su Rai 3, dedicato proprio alle bellezze artistiche, storico e naturalistiche della città. «Quella di oggi era la prima edizione per Clusone della giornata nazionale del trekking urbano - spiega il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Clusone Roberto Balduzzi - L’adesione va in linea con gli obiettivi di comunicazione e valorizzazione del territorio che ci siamo dati. Anche questa iniziativa si è potuta realizzare grazie alla collaborazione con l ’IISS Fantoni di Clusone e al gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Sonia Casu che crede fortemente nel valore formativo delle iniziative di promozione e comunicazione del territorio».

Studenti in campo

Le iniziative proposte hanno visto infatti il coinvolgimento di alcuni studenti delle classi terze, quarte e quinte del corso di Turismo che hanno fatto da guide per le visite all’Orologio Fanzago, l’affresco della Danza Macabra, palazzo Bonicelli e Museo MAT. «A loro va il mio ringraziamento per la loro presenza al nostro fianco in molte iniziative e per la preparazione e la competenza dei ragazzi, i migliori ambasciatori della nostra bellezza. - ha aggiunto Balduzzi - Come in altre iniziative, l’obiettivo è quello di collocare Clusone come membro attivo di reti nazionali e internazionali di eventi e di promozione, nella convinzione che il lavoro di gruppo e di relazione sia la migliore modalità con cui comunicare la bellezza e il valore di un territorio».