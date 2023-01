Grave malore dopo la partita, l’avversario lo salva con il defibrillatore

La partita più bella è stata giocata alla fine della gara sportiva: una partita che aveva in palio una vita e, dopo momenti di apprensione, è stata vinta. Una vittoria per tutti: per il sessantenne colto da malore che si è ripreso dalla crisi e per chi ha capitanato l’operazione di salvataggio, ossia Giorgio Gambirasio di Nembro. Tutto è accaduto sabato pomeriggio a Cornaredo, comune della città metropolitana di Milano: Gambirasio, 54enne tesserato della Vis Gazzaniga Tennis Tavolo, stava partecipando ad una manifestazione di tennis tavolo che vedeva opposte la squadra del Cornaredo e la società bergamasca nell’ambito di un incontro regionale di serie C2.