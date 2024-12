Guida spirituale, storico direttore del Patronato di Clusone: è morto don Martino Campagnoni

Ordinato il 19 maggio del 1951, nel 2021 aveva festeggiato il 70esimo di ordinazione. A Clusone era giunto nel 1961 dopo i primi 10 anni al Patronato di Bergamo, e qui era rimasto. Era molto grato a don Bepo Vavassori che lo aveva accolto nel Patronato e lo aveva fatto studiare sin da piccolo, era infatti rimasto orfano giovanissimo. In una delle ultime interviste aveva detto «Gli sono grato, mi accolse e mi aiutò negli studi. Era l’11 febbraio del 1937, avevo 10 anni.– aveva ricordato don Martino in occasione del suo 70° di ordinazione –. Poi nel 1939 il ginnasio e in quel momento l’inizio del mio gioioso cammino verso il sacerdozio. Ringrazio per aver avuto nel Patronato tutto ciò di cui ho avuto bisogno».

Il percorso spirituale

Don Martino aveva dedicato anima e corpo all’annuncio evangelico, ai ragazzi del Patronato per i quali è stato per tanti anni una guida, ma anche alla cultura e alla storia bergamasca, scrivendo circa venti libri. Nella Chiesa di San Pietro Apostolo era evidente la sua passione per la storia e l’arte ma il suo pensiero era rivolto anche al mondo dei giovani, alla loro formazione e crescita. Era stato anche l’ideatore della Messa di capodanno sulla vetta del Pizzo Formico che ha celebrato per tanti anni e che ancor oggi è una tradizione per le comunità di Clusone e della Val Gandino.

La camera ardente