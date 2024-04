Hai dimenticato gli occhiali da vista? Nuovo «prestito» in biblioteca

Sono a disposizione undici modelli con differenti gradazioni (+1, +2, +3 e +3,5) che vengono poi sanificati dopo ogni utilizzo. «Nel 2021 avevo partecipato alla “Amministratori summer school” a San Pellegrino, dedicata alla biblioteca del futuro – spiega Alessandra Tonsi, assessore alla Cultura di Clusone –. In quell’occasione era emerso anche il tema della “Biblioteca delle cose”. In alcuni comuni più grandi danno in prestito anche altre cose oltre ai libri. Da noi chi studia ha già a disposizione computer e stampante. L’idea di mettere a disposizione gli occhiali da lettura mi è sembrata da subito un servizio carino e utile per gli utenti. Così dall’esempio di una biblioteca del Milanese che già lo fa, ho pensato di introdurre questa novità».