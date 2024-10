I mercatini di Castione prendono forma

Trentacinque espositori in piazza Donizetti, la giostra al centro, il trenino della Presolana e la Casa di Babbo Natale: a nemmeno ventiquattro d’ore di distanza dalla pubblicazione della delibera con cui il Comune di Castione della Presolana ha assegnato a Daniele Archetti l’organizzazione dei Mercatini di Natale, il 37enne, originario di Albino, snocciola già i dettagli del programma. Che fanno capire sin da subito che, pur essendo stata «salvata» in extremis e organizzata in poco tempo, la 22a edizione della kermesse sarà tutto fuorché ridotta.