Il 2022 del Soccorso alpino nella Bergamasca: 5 interventi ogni settimana

Sono 287 interventi in un anno, praticamente cinque (e mezzo) in media ogni settimana. È il bilancio del 2022 della sesta Delegazione del Soccorso alpino, la «Orobica», che vede impegnati centinaia di tecnici e volontari praticamente ogni giorno, tra interventi effettivi ed esercitazioni, con l’ obiettivo di trarre in salvo chi si trova in difficoltà sulle nostre montagne, le Orobie appunto .