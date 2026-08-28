Il laghetto dello Spigorèl è tornato a riempirsi, ha raggiunto i quattro metri

Questo affascinante specchio d’acqua si trova in Alta Val Sedornia in una zona calcarea e pertanto non presenta torrenti immissari di superficie. Per questo motivo il suo livello è legato alla comparsa delle acque di percolamento sotterranee che riprendono vigore solo in seguito alle abbondanti piogge; in condizioni di massimo invaso nel punto più profondo l’acqua raggiunge quasi i 5 metri e ne mancava circa 1 per raggiungere questo livello.