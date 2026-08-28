Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 28 Agosto 2026

Il laghetto dello Spigorèl è tornato a riempirsi, ha raggiunto i quattro metri

AMBIENTE. Mercoledì scorso era praticamente asciutto; sabato, invece, il laghetto Spigorèl in alta Val Sedornia aveva un aspetto completamente diverso dopo i nubifragi dei due giorni precedenti.

Lettura meno di un minuto.
Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Il laghetto dello Spigorèl è tornato a riempirsi, ha raggiunto i quattro metri
Il lago Spigorèl dopo le piogge di settimana scorsa

Questo affascinante specchio d’acqua si trova in Alta Val Sedornia in una zona calcarea e pertanto non presenta torrenti immissari di superficie. Per questo motivo il suo livello è legato alla comparsa delle acque di percolamento sotterranee che riprendono vigore solo in seguito alle abbondanti piogge; in condizioni di massimo invaso nel punto più profondo l’acqua raggiunge quasi i 5 metri e ne mancava circa 1 per raggiungere questo livello.

Il laghetto dello Spigorèl è tornato a riempirsi, ha raggiunto i quattro metri
Il lago Spigorèl prima dell'arrivo delle piogge
(Foto di Mirco Bonacorsi)

Gli invasi artificiali

Discorso diverso meritano invece gli invasi artificiali come ad esempio quello del Barbellino, il più grande della Bergamasca con i suoi 18 milioni dei metri cubi d’acqua. In questo caso la quantità di acqua accumulata è stata impressionante se si considera l’aumento esponenziale della portata dei suoi principali immissari: Val Cerviera, Corni Neri, Trobio, Serio e Valmorta raccolgono infatti le piogge che interessano un bacino imbrifero di oltre 17 chilometri quadrati. Spostandosi poco a monte si trova il lago naturale del Barbellino, nei pressi dell’omonimo rifugio. Come confermato dal gestore Mario Fornoni, nella mattinata di venerdì è esondato riversando l’acqua in eccesso nel fiume Serio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Arte, cultura, intrattenimento
Mario Fornoni
Mirco Bonacorsi