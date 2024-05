Il Mas in vetta a Ponte Nossa - Le foto e il video dell’impresa

Importante tradizione nossese, che si ripete da moltissimi anni e promossa dall’associazione Soci del Mas. La pianta, chiamata in dialetto bergamasco Mas, viene tagliata nel mese di aprile sul territorio di Ardesio e successivamente accolta festosamente in paese. L’1 maggio poi, grazie ad un dispiegamento di volontari, l’abete viene trascinato (con non poca fatica) lungo il ripido versante del pizzo Guazza, che sovrasta Ponte Nossa, ed esattamente un mese dopo, l’1 giugno, alla vigilia della festa dell’Apparizione viene dato alle fiamme. Suggestivo lo spettacolo, visibile anche dai paesi limitrofi.