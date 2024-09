Il sorriso di Chiara, la forza di Alzano durante la pandemia. «Amorèvita» le celebra

Un cerchio di cinque metri di diametro, che nell’abbraccio tra il bianco e il nero simboleggia l’intreccio della vita, unito da una linea rossa. Un’eccezione, per un maestro di fama internazionale come Marcello Morandini che ha costruito la sua carriera sul bianco e nero. Ma per Chiara e per Alzano, questa eccezione andava fatta. Domenica 22 settembre, nel pomeriggio, è stata inaugurata l’installazione «Amorèvita», sulla rotonda del «Largo alla Vita», l’incrocio tra via Provinciale e via Europa riqualificato con un intervento di rigenerazione urbana (da Regione Lombardia sono arrivati 500mila euro) nel 2020, in concomitanza con i terribili mesi del Covid.