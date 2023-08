Il super caldo «spinge» al fresco: si fa il bagno a quota 1.800 metri

Come era ampiamente previsto il rialzo delle temperature si è fatto sentire anche sul nostro territorio. I valori massimi, registrati sabato 19 agosto dalle stazioni del Centro meteo lombardo, non lasciano infatti dubbi sull’entità di questa nuova ondata di calore: si passa infatti dai 35,2 gradi di Mozzanica ai 34,6 di Villa di Serio, 33,8 di Bergamo stadio, 33,3 di Costa Volpino, 32,2 di Gorno, 31,1 di San Pellegrino, 30,1 di Valbondione, 29,4 di Branzi e 28,1 di Schilpario. Temperature decisamente più gradevoli alle quote di media montagna dove si sono registrati 25 gradi al rifugio Campèl di Lizzola, 23,1 alla baita Cassinelli in Presolana e 22,7 al rifugio Vodala, a Spiazzi di Gromo.

Tutti al fresco

Proprio le località di montagna sono state tra le più gettonate dai turisti, come si poteva intuire osservando i vari parcheggi all’imbocco dei sentieri. Non sono quindi mancati gli escursionisti che, una volta in quota, hanno cercato refrigerio in uno dei tanti laghetti, come ad esempio quello dello Spigorèl (a 1.821 metri), sopra Lizzola; qualcuno si è limitato ad una semplice passeggiata ai suoi margini mentre altri hanno azzardato qualche bracciata decisamente rinfrescante nei punti dove l’acqua risultava meno profonda.