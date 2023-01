«Il tempo delle lacrime e il diritto di tornare a sperare»: l’addio commosso a Veronica

Questa mattina, alle 10 di sabato 21 gennaio, amici, familiari e conoscenti di Veronica Pegurri, la 29enne morta prematuramente nei giorni scorsi, si sono riuniti nella basilica di Clusone per darle l’ultimo saluto . L’arrivo del feretro in chiesa è stato accompagnato dal compagno di Veronica - Luca - con il quale la 29enne solo 11 mesi fa aveva gioito per la nascita della piccola Alice. Ad aprile i due sarebbero convolati a nozze . Ad accompagnare il feretro nell’ultimo saluto anche il papà Danillo.