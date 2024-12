Il tennis orobico piange Marchesi. «Maestro e uomo di gran cuore»

Stimato maestro federale di tennis e padel , uomo sportivo e di gran cuore, adorato papà e marito, è morto ieri nella sua casa a San Lorenzo di Rovetta , circondato dalla sua famiglia. Manuel Marchesi, aveva 57 anni ed era malato da tempo . Un giorno triste per il tennis bergamasco: Manuel era molto conosciuto in città e in provincia proprio per lo sport cui si era avvicinato a nove anni e a cui ha dedicato tutta la sua vita guidando con passione e dedizione sui campi di tennis e padel tanti giovani e adulti.

La famiglia era al centro dei suoi pensieri: la moglie Eleonora, le tre figlie Francesca, Melissa e Ginevra. Un padre presente, un amico di gran cuore e una persona che molti ieri hanno ricordato proprio per la sua umanità, correttezza, gentilezza, un uomo con cui era impossibile non andare d’accordo.

Il ricordo di Manuel Marchesi

Tra i suoi migliori amici anche il tennista Nicola Richelmi, che aveva fatto conoscere all’amico anni fa la sua Eleonora. «Manuel era una bravissima persona, di cuore, è la realtà», lo ricorda Richelmi con cui Marchesi i vinse il titolo bergamasco nel doppio. «Manuel ha sofferto sin da piccolo la perdita dei genitori, ma era una persona solare,che aveva sempre un buon consiglio, una bella parola per tutti. E per la sua famiglia c’era sempre», aggiunge l’amico. «Con Manuel, negli anni Novanta ho condiviso tanti bei momenti in campo e fuori, anche in occasione di stage di tennis -lo ricorda l’ex tennista azzurro e commentatore televisivo Paolo Canè -. C’eravamo persi di vista ma ci sentivamo spesso. Oggi è un giorno triste per il tennis bergamasco, Manuel era una persona di cuore».