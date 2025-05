In Vespa urtato da auto a Casnigo, è senza patente: 63enne multato

È stato urtato da una Fiat Panda mentre percorreva, in sella alla sua moto, una Vespa 50, la provinciale 42 a Casnigo, ed è caduto a terra, riportando per fortuna ferite non gravi. Tuttavia l’incidente gli è costato una multa perché il motociclista – 63 anni, di Gandino – viaggiava senza la patente e senza il libretto del mezzo. L’incidente attorno alle 15,20 di lunedì 19 maggio. Per la dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gandino.