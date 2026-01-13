Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 13 Gennaio 2026

Incendio in un pascolo a Gorno. Nessun ferito

IL ROGO. In fumo delle sterpaglie, non si registrano ulteriori danni. L’intervento di vigili del fuoco e volontari Antincendio boschivo di Ponte Nossa.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’intervento dei vigili del fuoco a Gorno
L’intervento dei vigili del fuoco a Gorno
(Foto di Antincendio boschivo Ponte Nossa)

Gorno

Incendio nel tardo pomeriggio del 13 gennaio nel territorio di Gorno, divampato in un pascolo privato nei pressi della contrada Cavagnoli. Sono andate in fumo delle sterpaglie, non si registrano ulteriori danni e nemmeno feriti o persone coinvolte. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone, supportati dai volontari Antincendio boschivo di Ponte Nossa.

Le operazioni di spegnimento
Le operazioni di spegnimento
(Foto di Antincendio boschivo Ponte Nossa)

