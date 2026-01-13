Incendio in un pascolo a Gorno. Nessun ferito

Incendio nel tardo pomeriggio del 13 gennaio nel territorio di Gorno, divampato in un pascolo privato nei pressi della contrada Cavagnoli. Sono andate in fumo delle sterpaglie, non si registrano ulteriori danni e nemmeno feriti o persone coinvolte. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone, supportati dai volontari Antincendio boschivo di Ponte Nossa.