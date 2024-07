Incidente a Clusone, ferito motociclista 55enne

Incidente stradale a Clusone nel tardo pomeriggio di martedì 30 luglio. È successo verso le 17,30 all’altezza della rotatoria di via Brescia. Coinvolti una moto e un furgone. Sul posto l’elisoccorso, automedica, ambulanza e carabinieri della compagnia di Clusone.

Secondo la prima ricostruzione, all’altezza della rotonda i due mezzi si sarebbero fermati per dare la precedenza. La moto, condotta da un 55enne, si sarebbe affiancata al furgone. Quando sono ripartiti il motociclista avrebbe perso l’equilibrio cadendo verso il furgone, che con una ruota è passato sul braccio del centauro. Il ferito, cosciente, è stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni. In seguito all’incidente si sono formate lunghe code.