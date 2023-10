Incidente sulla provinciale della Valle Seriana: 3 feriti e pomeriggio di code

Incidente stradale con feriti e lunghe code sulla provinciale della Val Seriana nel pomeriggio di sabato 14 ottobre. L’incidente è avvenuto a Nembro verso le 14,40 nel tratto all’altezza della Fassi. Coinvolte quattro auto, con a bordo complessivamente 6 persone, di cui tre hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie, le loro condizioni non sono preoccupanti (due codici gialli e un verde). Sul posto due ambulanze, un’automedica e la polizia locale di Nembro. In seguito all’incidente si sono formate code in entrambe le direzioni. Alle 16 i mezzi sono stati spostati e la circolazione e il traffico ha ripreso progressivamente a scorrere.