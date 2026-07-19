Incidente sulla statale della Val Seriana, riaperta la statale. Code in entrambe le direzioni
VIABILITÀ. Uno scontro tra due auto senza feriti gravi, ma strada chiusa in entrambe le direzioni.Lettura meno di un minuto.
Casnigo
Traffico in tilt in Val Seriana all’ora di pranzo di domenica 19 luglio. Lo scontro tra due auto sulla statale 671, nel territorio di Casnigo, non lontano dal semaforo di Colzate, ha portato alla chiusura della strada in entrambe le direzioni per circa due ore, dalle 12.30 alle 14.30, per permettere i soccorsi: nessuno dei coinvolti sarebbe rimasto ferito in modo grave.
Su posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Viabilità in tilt: alle 14 il traffico risulta ancora congestionato da Colzate a Ponte Nossa, in entrambe le direzioni, dopo l’attivazione del senso unico alternato. Due ore di chiusura che stanno provocando sempre più disagi in tutta la valle.
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