Inscena il suicidio per non farsi lasciare dalla fidanzata: denunciato

L’11 agosto i carabinieri di Ponte San Pietro sono intervenuti a Sovere dopo aver ricevuto una chiamata di aiuto da parte di una ragazza che aveva segnalato all’operatore della centrale operativa di Clusone intenti suicidari da parte del suo ex fidanzato.

Arrivati sul posto i militari hanno constato che sia la ragazza, sia i soccorritori erano già entrati nell’appartamento e stavano cercando di capire lo stato di salute dell’uomo. Dopo una breve ricostruzione dei fatti, i carabinieri hanno capito che si trattava di una messa in scena probabilmente orchestrata per non farsi lasciare dalla fidanzata.

In casa, infatti, non c’era alcun segno che potesse far pensare a un reale intento suicida: il luogo dove aveva avrebbe dovuto metterlo in atto, infatti, era una stanza adibita a palestra dove c’era solo una corda da montagna senza alcun nodo e una sbarra per trazioni, alta circa due metri dal suolo.

Il ragazzo aveva abrasioni o escoriazioni. Inoltre, non sono stati trovati biglietti o altri segni che giustificassero il gesto. È stato semplice per i carabinieri collegare la messa in scena al fatto che la donna lo avesse lasciato essenzialmente per problemi legati alla sua eccessiva assunzione di alcolici.