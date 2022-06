Interventi sulle Orobie il 2 giugno, il Soccorso alpino «salva» tre escursionisti

Nella giornata di giovedì 2 giugno chiamata al 112 per un’escursionista di Milano che era partita da Valbondione per salire verso il rifugio Coca e che ha riportato la sospetta frattura di un polso e quindi ha chiesto aiuto. Un tecnico, per caso, era in zona e l’ha raggiunta subito, poi sono intervenuti altri due soccorritori; la donna è stata accompagnata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale.