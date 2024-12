Investita da un bambino col bob a Selvino, 41enne in ospedale. Si cerca il responsabile

Il bambino, nel frattempo, si sarebbe allontanato dalla zona: al momento non è stato ancora rintracciato e sono in azione i carabinieri di Selvino per identificare il bambino e la sua famiglia al fine di chiarire l’episodio.

Le condizioni della donna, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto, oltre all’elicottero del 118, anche un’ambulanza per le prime cure, e i carabinieri.