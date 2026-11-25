Era appena sceso dal bus di linea che lo aveva riportato nel suo paese, Piario, diretto a casa e, mentre stava attraversando la strada, è stato investito da un’auto condotta da un’auto guidata da una donna del paese.

Il ragazzo, un sedicenne, è sempre rimasto cosciente, ma l’équipe medica del 118 che è intervenuta in via Genova intorno alle 13.45 di martedì, viste le ferite riportate ha deciso di trasferirlo con l’elicottero in codice rosso a Bergamo.

Alla donna, una 26enne al volante di una Peugeot 208, i carabinieri di Clusone hanno contestato sanzioni relative al sorpasso del pullman e le hanno ritirato la patente. Non è risultata positiva al test dell’alcol.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto davanti al cimitero. Il bus si era fermato in via Genova per fare scendere il 16enne e altri passeggeri arrivati a destinazione, ma proprio in quel momento è sopraggiunta la 26enne con la Peugeot 208. La donna, anziché attendere che il mezzo del trasporto pubblico riprendesse la marcia, ha deciso di sorpassarlo nello stesso frangente in cui il ragazzo attraversava la strada passando davanti al bus.