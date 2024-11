La bellezza della Lombardia, vince il laghetto Branchino

Il laghetto Branchino, a 1.784 metri, tra Val Brembana e Val Seriana, in una notte stellata del luglio 2023. Con questo scatto Marco Pendezza, fotografo per passione di 26, di Piario, ha vinto il concorso «Lombardia Style. Bellezza senza confini», indetto dalla Regione.

Un’iniziativa unica nel suo genere, pensata per celebrare la Lombardia attraverso la magia delle immagini e dei video. «Ho voluto fortemente questo progetto – dichiara Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia – per mostrare al mondo la bellezza inesauribile della nostra terra . Volevamo contenuti che non fossero solo belli da guardare, ma capaci di emozionare, ispirare e far scoprire la Lombardia con uno sguardo nuovo. E i partecipanti hanno superato ogni aspettativa, regalando prospettive inedite e coinvolgenti del nostro patrimonio».

Pendezza, impiegato tecnico, non è un fotografo di professione: «Ma da anni faccio scatti durante le mie escursioni in montagna - dice - e quella sera tornavo dal monte Arera. Non partecipo spesso a concorsi, per cui questa è una grande soddisfazione per me».

«Mille e una notte sulle Orobie», è il titolo della foto di Pendezza; al secondo posto il «Lago del Barbellino» nello scatto di Cesare Barillà, al terzo posto «Intrecci» di Nadia Bonalli, quindi Lorenzo Cadeo con «Lago d’Endine» e Silvia Guizzon con «Una finestra sul Rio»

Altri due scatti in concorso celebrano la Bergamasca

Ma la Bergamasca è protagonista anche in almeno altri due scatti tra i primi cinque classificati « distinti per originalità, tecnica e capacità di raccontare la Lombardia in modo autentico e suggestivo», dice il bando. Ai vincitori sarà assegnato un montepremi complessivo di 20mila euro (3.000 al vincitore), e le loro opere diventeranno protagoniste sui canali ufficiali di promozione turistica della Regione.