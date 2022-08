La Minimarcia di Selvino festeggia i suoi primi 40 anni

L’Altopiano si prepara per la quarantesima edizione della Minimarcia. Il grande appuntamento per piccoli e grandi giunge quest’anno alla quarantesima edizione e torna dopo lo stop per la pandemia finalmente in presenza. Mercoledì 17 agosto la Minimarcia di Berto colorerà le vie di Selvino e le iscrizioni sono state ufficialmente aperte. La Minimarcia è una marcia non competitiva di soli 4 km adatta a tutte le età con un percorso pianeggiante per le strade ed i parchi di Selvino, quindi ideale anche per passeggini e carrozzine . Tutti coloro che verranno ad iscriversi a Selvino in corso Monte Rosa di fronte all’Immobiliare Umile potranno anche visitare gratuitamente la mostra della «Storia della Minimarcia» inaugurata domenica 31 luglio da patron Angelo Bertocchi con l’esposizione di foto, magliette, zainetti e gadget di tutte le edizioni dal 1984 ad oggi. Si potrà visitare la mostra ed iscriversi alla Minimarcia tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, con gli stessi orari ci sarà la possibilità di fare un giro turistico di Selvino con il trenino di Berto.