La montagna anche per i disabili, una sedia a rotelle al rifugio Curò

Lo scorso weekend il gruppo di amici e volontari di Enjoyski sport Odv di Albino ha consegnato ai gestori del rifugio Curò, una sedia a rotelle, per dare continuità al progetto «La montagna per tutti Enjoy». A consegnare la sedia a rotelle è stata una delegazione dell’associazione capitanata da Mauro Bernardi, maestro di sci per disabili e fondatore dell’associazione: accompagnato dalla moglie Claudia e dal figlio Pietro e aiutato dagli amici Mauro e Silvia, Patrizio e Giusy, Francesco, Matteo, Christian e Chiara, e dai più giovani del gruppo Erika, Alice, Diego e Lia, ha percorso il sentiero, direzione Curò, da Valcanale in tre ore e 10 minuti a bordo di una handbike pedalando con le braccia.