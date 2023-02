La previsione: dal 2012 al 2031 in Val Seriana 11 mila abitanti in meno

Governare il cambiamento, partendo da un’analisi dei dati obiettiva, che guardi in faccia una realtà in cui il declino demografico è ormai da tempo il problema numero uno. Questo il cammino intrapreso dalla Comunità Montana Valle Seriana e dai suoi 38 comuni che nel 2022 hanno deciso di avviare il percorso della certificazione Family per tutta la valle (per ora hanno ottenuto il marchio Cerete, Clusone, Fino del Monte, Onore, Rovetta, Songavazzo). Lo strumento è un’analisi delle «Dinamiche e prospettive demografiche nel territorio della Comunità Montana Valle Seriana», affidata al professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell’Istat, e al ricercatore Alessio Menonna. Lo studio è stato presentata sabato 25 febbraio nel corso di un incontro pubblico a Clusone al quale hanno partecipato amministratori e consiglieri regionali.