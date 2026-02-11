L’abbraccio di Castione ai funerali di Mattia Sozzi: «Ha accettato la fragilità»

«Mattia ha saputo accettare la fragilità, ha amato la vita, vivendola come un dono grande da custodire attraverso le relazioni, con la speranza che viene dalla fede». Così il curato don Giampaolo Baldi ha descritto Mattia Sozzi nel giorno in cui Castione della Presolana si è stretta in un abbraccio e un addio al giovane 35enne morto lunedì dopo una lunga malattia. «Mattia ha saputo seminare e raccogliere tanto amore», e tante erano le persone che ieri hanno voluto dare l’ultimo saluto al giovane elettricista di Lantana. Parenti, amici, castionesi e non, in preghiera, stretti attorno alla famiglia – la mamma Maria, il papà Giovanni, il fratello Davide, la compagna Valeria – hanno accompagnato Mattia nel suo ultimo viaggio partendo dall’abitazione di famiglia in Lantana, in un lungo corteo a piedi fino alla chiesa di Dorga, già gremita all’ingresso del feretro.