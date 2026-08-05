L’addio a Schiavi: «Ora vola, ma vola basso: voglio sentire il rumore delle tue ali»

Stretti alla vedova Ornella Brasi e ai figli Valeria, Stefania e Michele, quest’ultimo consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco del paese. Oltre a parenti e conoscenti, amici e compaesani, tante le personalità presenti. Dal sindaco Ettore Schiavi al presidente della Comunità montana Giampiero Calegari, il comandante della compagnia dei carabinieri capitano Maurizio Guadalupi in prima fila, poi il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, gli europeputati Lara Magoni e Carlo Fidanza, consiglieri regionali e amministratori vari.