Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 15 Dicembre 2025

L’amico dopo la caduta fatale: «Ho sentito due tonfi, siamo corsi. Lui era a terra immobile»

LA TESTIMONIANZA. Uno degli amici che era con Daniel nell’ex cementificio: «Il buco si poteva scavalcare, era ricoperto o non l’ha visto».

Stefano Serpellini
Stefano Serpellini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Recinzioni e cartelli di divieto attorno all’ex cementificio
Recinzioni e cartelli di divieto attorno all’ex cementificio

«Io ero più indietro, Garcia era il primo della fila. A un certo punto ho sentito due tonfi, forse uno era del telefonino che lui stava usando come torcia». C’è un crocchio di adolescenti nel parcheggio della zona industriale di Casnigo, alle porte del paese, e tra i loro sguardi attoniti c’è quello di un 19enne di Gandino che l’altra notte era all’interno dell’ex stabilimento Italcementi di Alzano insieme a Daniel Estaban Camera Garcia. Si sono radunati fuori dall’abitazione di C. S., l’amico e coetaneo che era proprio alle spalle di Daniel nell’attimo in cui è precipitato, per portargli conforto. «Sta male – dicono –, stanotte (ieri per chi legge, ndr) l’hanno accompagnato in ospedale perché era in stato di choc. Aveva passato la serata insieme ed erano molto amici».

Leggi anche

«Perché?», gli si chiede per curiosità e non per rimprovero post-tragedia. Lui farfuglia qualcosa e a questo punto intervengono due ragazze: «Crediamo un po’ per curiosità e un po’ per passione».

Il fascino del mistero – gotico e cimiteriale – dei ruderi di archeologia industriale è un’attrattiva sempre più popolare fra i giovani. Esistono siti specializzati che forniscono cataloghi di luoghi abbandonati, non senza raccomandare prudenza e rispetto. E il cementificio di Alzano, sorto nel 1883, unico in Europa per caratteristiche edilizie e con un destino tutto da decifrare, è uno di quelli più gettonati nella Bergamasca, nonostante la proprietà abbia da tempo provveduto a recintare l’area (22mila mq).

Ma dal parcheggio della tranvia basta un balzo. E il 19enne di Gandino è già dietro gli altri quattro, tutti calatisi verso il sentiero che sta più in basso, tra i rovi, le cartacce e i rifiuti, e che conduce nel ventre dell’ex stabilimento. «L’avevamo già fatto, ma non qui, in un altro edificio della zona – spiega il 19enne –. Siamo saliti al primo piano. Non eravamo dentro nemmeno da 10 minuti e ho sentito quei due tonfi. Garcia è precipitato in un buco lungo 80 centimetri e largo 50 (e purtroppo profondo 5 metri, ndr). Non so se era ricoperto da qualcosa. Io di crack non ne ho sentiti. Di certo era una fessura che poteva essere scavalcata. Forse non l’ha vista».

Ha urlato? «Non posso dirtelo, i carabinieri si sono raccomandati di non svelare troppi particolari». Cosa avete fatto subito dopo? «Siamo scesi lungo le scale e l’abbiamo visto a terra. Era immobile. Abbiamo chiamato il 118 e l’abbiamo soccorso, girandolo nella posizione di sicurezza, su un fianco. Era già morto? Non saprei dirlo, in quel momento eravamo tutti nel panico». «Noi eravamo in auto, non abbiamo sentito nulla – ricordano le due ragazze –. Ci ha chiamato per telefono uno di loro. “È caduto, abbiamo avvertito il 118”, ci ha detto. Non ci credevamo, erano entrati da poco. I soccorritori faticavano a trovare un ingresso. Non sono riusciti a entrare con l’ambulanza, sono arrivati a piedi con la barella portata a braccia». Dentro, da parecchi minuti il buio custodiva il corpo di un ragazzo e l’angoscia dei suoi amici.

Approfondisci l'argomento e leggi l’articolo integrale sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 15 dicembre
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alzano Lombardo
Casnigo
Gandino
Nembro
Vertova
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Emergenza
Salvataggio
Tempo libero
Svaghi (generico)
Nicolò Balducchi
Stefano Serpellini
Daniel Estaban Camera Garcia
Italcementi