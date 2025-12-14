Tragedia ad Alzano, precipita da 5 metri mentre pratica «urban exploration»: muore 19enne di Casnigo

Tragedia nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre ad Alzano Lombardo. Un ragazzo di 19 anni, di Casnigo, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto dell’area dismessa dell’ex Italcementi, in via Amilcare Ponchielli. L’allarme è scattato intorno all’1.25, quando una segnalazione giunta alla Sala Operativa dell’emergenza sanitaria del 118 di Bergamo ha attivato i soccorsi per una persona caduta da un solaio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118, con due ambulanze e auto mediche, oltre ai Carabinieri di Alzano Lombardo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto per arresto cardiaco conseguente alla grave caduta.

Che cosa è l’«urban exploration»

Pare che il giovane si trovasse nell’edificio abbandonato con altri sette amici: due sono rimasti fuori dalla fabbrica mentre altri cinque sono entrati per praticare «urbex». L’urban exploration è l’attività che consiste nell’esplorare edifici abbandonati o luoghi dismessi, spesso senza autorizzazione, per documentarli o viverne l’esperienza, con rischi legati a strutture instabili e pericolose.

Precipitato da un lucernaio