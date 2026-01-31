«L’arte lo ha reso più vicino a Dio». Valgoglio piange don Giovanni Sarzilla

Gremita la chiesa di fedeli di Valgoglio, Gromo, Valcanale, Grone e di alti paesi bergamaschi. Nel corso della Santa Messa, resa più solenne dalle interpretazioni della Corale di Gandellino - Gromo San Marino, monsignor Beschi nell’omelia, riferendosi al Vangelo di San Marco ha tra l’altro affermato: «Come gli Apostoli sulla barca con il mare in tempesta hanno temuto il peggio, anche noi , quando siamo colpiti da eventi preoccupanti ci chiediamo :“Dov’è Dio ?”. E ancora: “Solo la fede in Lui, in questi frangenti, ci può ridare speranza. Non ci scoraggiamo allora, abbiamo fiducia nel Cristo risorto . Don Giovanni, cosi come il fratello don Attilio, ha scelto convinto di essere sacerdote, dedicando tutta la vita a Dio e ai fedeli. Il suo essere artista lo ha aiutato meglio ad essere vicino al Signore”».