L’Atalanta e le altre, l’estate dei ritiri accende il turismo

L’alta Val Seriana si conferma tra le mete più gettonate per i ritiri sportivi estivi, calcistici e non solo. E per Castione, Rovetta e Clusone il pallone diventa volano per un ulteriore salto in avanti sul fronte del turismo, sia per la visibilità guadagnata grazie alla presenza delle squadre, sia più direttamente per le tante persone che raggiungono queste località al seguito degli sportivi.