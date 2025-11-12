Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 12 Novembre 2025

L’aurora boreale vista anche in Bergamasca - Foto

Che meraviglia. È proprio il caso di dirlo per lo spettacolo nella notte tra l’11 e il 12 novembre, con l’aurora boreale che ha illuminato il cielo della Bergamasca, in particolare della Val Brembana e Val Seriana.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Scatto delle 5.30 del 12 novembre
Scatto delle 5.30 del 12 novembre
(Foto di Simone Roggerini)

Un evento raro alle nostre latitudini, che i molti appassionati, muniti di macchina fotografica alla mano, non si sono di certo lasciati sfuggire. Sfumature tra il rosso ed il viola hanno incorniciato scatti meravigliosi.

Erano circa le 5 e 30 questa mattina
Erano circa le 5 e 30 questa mattina
(Foto di Simone Roggerini di Gorno)

L’aurora boreale, nota anche come luci del nord, si verifica quando particelle cariche, principalmente elettroni e protoni emesse dal Sole durante le eruzioni solari, interagiscono con il campo magnetico terrestre. Queste particelle colpiscono gli atomi di gas nell’atmosfera terrestre, soprattutto ossigeno e azoto, a un’altitudine di circa 100–500 km.

L’energia rilasciata durante questa interazione si trasforma in luce visibile, creando spettacolari giochi di colore nel cielo, che variano dal verde al rosso e al blu.Il fenomeno è solitamente più consueto nei paesi nordici, dove in molti si recano appositamente per ammirare questo spettacolo naturale unico nel suo genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gorno
Ambiente
natura
inquinamento
Scienza, Tecnologia
Scienza (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
Fotografia
Michela Gaiti
Simone Roggerini