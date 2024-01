L’inverno ingrana la marcia: sabato alla Montagnina di Gandino: -16,8°C

La conferma è arrivata anche dai dati trasmessi dalle stazioni del Centro meteo lombardo : quella del rifugio «Curò» , per citare un esempio, dalle temperature in campo positivo del tardo pomeriggio di giovedì è precipitata a i – 8 di venerdì sera e ai -9,6 di sabato mattina . Nella giornata di venerdì la temperatura percepita ha però raggiunto valori anche inferiori se si considera che il vento, sempre nella conca del Barbellino, ha segnato una velocità di 79 chilometri all’ora.

Una menzione particolare la merita anche la stazione posizionata in località Montagnina (a 1.415 metri di quota sopra Gandino) che, a fronte della sua collocazione in una dolina, nella mattinata di sabato ha segnato una minima di -16,8 gradi (per poi risalire, in sole cinque ore, a -1,1).