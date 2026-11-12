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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 12 Novembre 2026

Luca Adobati, lo chef bergamasco che ha conquistato la Stella Michelin

IL RICONOSCIMENTO. Casa Romano, il ristorante di Alzano Lombardo guidato dallo chef bergamasco, è stato insignito dell’ambita stella.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Luca Adobati, lo chef bergamasco che ha conquistato la Stella Michelin

Alzano

Il ristorante Casa Romano di Alzano Lombardo, guidato in cucina dallo chef bergamasco Luca Adobati ha conquistato la Stella Michelin. Nel suo curriculum figurano esperienze uniche dalla famiglia Cerea nel tristellato Da Vittorio al Noma di Copenaghen, da Alléno nella capitale francese Parigi al Mirazur di Mentone.

Adobati è poi tornato a gestire il locale di famiglia, che porta avanti il nome del nonno Romano e il lavoro proseguito dal padre Walter. Il riconoscimento della Stella Michelin, annunciato questa mattina nella cerimonia ufficiale che si è tenuta a Piacenza, segue il premio conquistato nel 2025 come miglior chef dell’anno per la guida de L’Espresso.

Le altre 16 nuove Stelle Michelin

Si aggiungono altri 16 indirizzi ai 341 ristoranti che detenevano la stella Michelin. L’annuncio al Teatro Municipale di Piacenza durante la presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin Italia iniziata con un emozionante omaggio a Nadia Santini, chef del tristellato Il Pescatore, recentemente mancata, e il saluto video del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Le nuove étoile sono state assegnate ad Akoya, Christian Mandura e Alessandro Daddea (Torino) Amanõ, Vincenzo Sorvillo ( Cagliari), La Tea del Kosmo, Michele Talarico (Livigno, Sondrio), Osteria Arbustico, Cristian Torsiello (Paestum, Salerno), Tosca, Daniele Serra (Casole D’Elsa, Siena) 1224 Restaurant Cortina, Federico Rovacchi (Cortina D’Ampezzo, Belluno), Mamesa, Marc Bernhart (Burgusio, Bolzano) La Spigola, Roberto Pisano (Golfo Aranci, Olbia), Visione Restaurant, Samuele Murro (Barbaresco, Cuneo), Charleston by Giovanni Solofra, Giovanni Solofra, Manuel Motta e Roberta Merolli (Palermo), Casa Rapisarda, Alessandro Rapisarda (Numana, Ancona) Maxi, Emanuel Scotti (Vico Equense, Napoli), Ulìa, Salvatore Camedda (Azachena, Olbia), Casanova, Michele Panzarini (Polignano a Mare, Bari) Casa Romano, Luca Adobati (Alzano Lombardo, Bergamo) Quid, Juan Camilo Quintero (Roma).

Riconoscimento speciale Mindful Voices (nuova piattaforma editoriale globale lanciata dalla Guida Michelin che prende il posto della Stella Verde) a Jessica Rosval dello stellato Gatto Verde di Modena e a Fabrizio Caponi (L’Ciocio - Osteria di Suvereto - Livorno).

Premio Opening of The Year per un’apertura del 2026 particolarmente importante e significativa a Juan Camilo Quintero, chef del Quid a Roma. Premio Young Chef 2027 al più promettente giovane cuoco a Simone Lezzerini, 30 anni tra qualche giorno, di N’Uovo Vino e Cucina di Sutri (Viterbo) che ha ottenuto anche la sua prima Stella Michelin. Premio Passion Dessert per il miglior dessert a Lorelei di Sorrento (Ciro Sicignano). Sommelier award 2027 ad Andrea Bravaccini, Ristorante del lago & Bagno di Romagna. Marta Cottarella, fondatrice dell’Accademia Intrecci, ha premiato con Service Award 2027 il miglior operatore di sala del 2027, Stefania Lepore (Casa Klopè by Luigi Lepore a Francavilla Angitola)

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