L’ultima volta visto alla stazione Teb di Alzano: preoccupazione a Nese per Fabio

Il messaggio si sta diffondendo sui i social e sui gruppi: «Si cerca un ragazzo di nome Fabio, residente a Nese. È stato visto per l’ultima volta questa mattina (lunedì 8 gennaio, ndr) verso le 6,45 alla stazione Teb di Alzano centro. Se qualcuno lo vedesse o lo avesse incontrato contatti la mamma al 3391133962 o i carabinieri di Alzano. Chiediamo anche ai suoi amici e compagni di contattare la mamma nel caso in cui avessero qualsiasi informazione».



Contattata la mamma, che ha autorizzato la pubblicazione della notizia, l’appello è di far girare il messaggio. Fabio Benini, 16 anni, era ad Alzano alla stazione Teb per andare a scuola, all’Isis Valseriana di Gazzaniga dove frequenta la terza superiore ad indirizzo sociosanitario. Il ragazzo a scuola non si è però presentato e la mamma nel pomeriggio, non vedendolo rincasare, lo ha chiamato al telefonino scoprendo però che il cellulare era a casa. Si è quindi rivolta ai carabinieri di Alzano per la denuncia.