L’ultimo saluto a Paolo Radici: «Ci hai insegnato come fare del bene agli altri»

In una chiesa gremita di familiari, amici, colleghi e dipendenti, le esequie sono state celebrate da monsignor Lucio Carminati, oggi parroco a Verdello e molto amico di Paolo. Hanno concelebrato, oltre al parroco di Leffe don Giuseppe Merlini, altri sacerdoti leffesi o passati da Leffe ed entrati a vario titolo in contatto con Paolo Radici e la sua famiglia di imprenditori (Paolo era il primo dei figli di Gianni Radici).

«Ricorderemo il suo rispetto»

I funerali sono stati celebrati nella parrocchiale di Leffe

Alcuni colleghi e dipendenti hanno ringraziato per «il dono della sua presenza, sempre pronta a dare aiuto a chi ne aveva bisogno». Toccante il messaggio finale da parte del gruppo della sua azienda vitivinicola Ronco Calino di Adro, in Franciacorta: «Ti vogliamo ricordare con un bicchiere di Franciacorta Brut in mano, lo sguardo in avanti, guardando i tuoi vitigni oppure il mare, ma con un piede ben ancorato a terra, mentre ci lasci il tuo insegnamento più prezioso: “Siate felici e cercate di far felici gli altri”».