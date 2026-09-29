Maestra per sempre, a Gandino l’addio a Maria Ongaro

Classe 1949, era nata e cresciuta a Gandino, dove aveva anche insegnato per diversi anni alla scuola elementare, prima di andare in pensione una ventina di anni fa. «Era la prima di tutte noi quattro sorelle – la ricorda Raffaella–, e dopo il diploma all’istituto delle Suore del Sacro Cuore di Bergamo, ha iniziato a insegnare. Per lei era davvero una vocazione: non si è mai sposata, ma era come se avesse stretto un matrimonio con il lavoro. Per lei era molto più di una professione. Dedita, dolce, gentile e mai coercitiva. Nella sua professione, così come nella vita, cercava sempre di non imporre le cose, ma di condurvi tramite il ragionamento ed il dialogo. Anche per noi sorelle è stata davvero un importante punto di riferimento. Negli ultimi tempi era ospite della Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro di Gandino».

Le è costato parecchio andare in pensione, non era felice di questo traguardo, ma la scuola era in evoluzione e si era resa conto che era giunto di tempo di fermarsi

Diverse le scuole primarie dove ha insegnato, passando anche per l’Alta Valle Seriana sino alla sua Valgandino. «I primi anni si è mossa qua e là facendo supplenze – prosegue raffaella -, come era consuetudine, poi è diventata di ruolo, ed è stata a Rovetta, Pradalunga, Leffe, Cirano e Gandino. Negli ultimi anni, quando già le cose erano cambiate all’intero del mondo scolastico, insegnava principalmente italiano, storia e geografia. Le è costato parecchio andare in pensione, non era felice di questo traguardo, ma la scuola era in evoluzione e si era resa conto che era giunto di tempo di fermarsi. Si dedicò poi ai nostri genitori, e faceva anche qualche attività di volontariato». Alcuni ex alunni l’hanno ricordata, apprezzandone le sue qualità, con post di ricordo su Facebook. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di venerdì 25 settembre nella basilica di Gandino.