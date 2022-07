«Magut race», 219 col cemento in spalla. La spuntano Zanga e Chiara Croce

Grande festa sabato a Selvino per la settima edizione (la prima in questa località) della Magut Race, la corsa dei muratori. La manifestazione, organizzata dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti e sostenuta sin dalla prima edizione da Italcementi, ha attirato partecipanti da tutta Italia, fin dalla Sardegna, per un totale di 219 atleti in gara. Il format prevede che i partecipanti, uomini e donne, corrano portando a spalle un sacco di cemento dal peso di 25 chili . Gli organizzatori hanno deciso di portare la Magut Race (che negli scorsi anni si svolgeva a Songavazzo) alle pendici del Monte Purito, sulla pista «Paola Magoni», dove ieri alle 18 hanno preso il via le salite degli aspiranti «magut».